CORONAVIRUS: L'AQUILA, ANNULLATA RIUNIONE COMITATO SINDACI

Pubblicazione: 08 marzo 2020 alle ore 13:24

L'AQUILA - Alla luce delle nuove disposizioni emanate dal governo in materia di contenimento e contrasto alla diffusione del coronavirus la riunione del comitato ristretto dei sindaci della provincia dell'Aquila, prevista per domani 9 marzo alle ore 16:30 nell'aula magna "Alessandro Clementi" del Dipartimento di Scienze umane dell'Università degli studi dell'Aquila, è stata annullata e rinviata a data destinarsi. Ne da notizia il sindaco dell'Aquila e presidente del comitato, Pierluigi Biondi. La partecipazione all'incontro, organizzato secondo i criteri previsti dal decreto della presidenza del Consiglio dei ministri, era stata estesa ai primi cittadini del territorio provinciale. Lo stesso sindaco del capoluogo d'Abruzzo è al lavoro con dirigenti e funzionari del Comune per approfondire i contenuti del Dpcm emanato quest'oggi e definire una linea d'azione che sarà condivisa a livello istituzionale.