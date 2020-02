CORONAVIRUS: IPOTESI STRUTTURE QUARANTENA IN ABRUZZO, ESERCITAZIONI NEGLI OSPEDALI

Pubblicazione: 22 febbraio 2020 alle ore 19:43

L'AQUILA - "Abbiamo due tre ipotesi di strutture per ospitare, qualora ci fosse bisogno, persone in quarantena. Quella di oggi è stata un’altra giornata di grande lavoro: la situazione è sotto controllo ma noi siamo pronti ad intervenire”.

Così l’assessore abruzzese alla Sanità Nicoletta Verì, della Lega, sulle attività in atto in Abruzzo per contrastare eventuali contagi di Coronavirus.

"Stiamo verificando alcuni aspetti tecnici e poi decideremo – continua - Per il resto, pur ribadendo che non ci debba essere panico e allarmismo, abbiamo un piano programmato per tutte le eventualità".

Secondo quanto si è appreso, sono in atto esercitazioni e simulazioni negli ospedali abruzzesi, in particolare nei sei reparti di Malattie Infettive.