CORONAVIRUS: IN OSPEDALI ABRUZZO STRUTTURE PER PRE-TRIAGE

Pubblicazione: 27 febbraio 2020 alle ore 20:10

PESCARA - Tensostrutture davanti ai pronto soccorso abruzzesi per istituire il pre-triage per l'emergenza da Coronavirus: all'ospedale di Pescara il sistema è attivo dal pomeriggio, a Teramo - dove è ricoverato il primo paziente risultato positivo al Covid-19 in Abruzzo - verrà allestito domani e a seguire arriverà anche negli altri ospedali della regione.

Lo conferma all'Ansa il referente sanitario regionale per le maxi emergenze, Alberto Albani.

Con questo sistema, una volta arrivati in pronto soccorso, i pazienti dovranno rispondere a una serie di domande e tutti quelli con sintomi influenzali o con una patologia respiratoria anche minima verranno dirottati in un settore separato.

L'obiettivo è far sì che, grazie a un sistema che rappresenta un ulteriore filtro degli accessi, i casi sospetti di Coronavirus seguano un percorso dedicato, così da evitare il contatto con le altre persone in attesa.

Gli utenti con altre patologie, come, ad esempio, i traumi, infatti, accederanno regolarmente in pronto soccorso.