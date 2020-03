CORONAVIRUS: IN CORSO TRASFERIMENTO LETTI DALL'OSPEDALE DI ATESSA

ATESSA - In corso in queste ore il trasferimento di letti e attrezzature sanitarie dall'ospedale di Atessa, che secondo le prime informazioni si sarebbe reso necessario per fronteggiare l'emergenza Coronavirus all'ospedale di Chieti, dove ci sono già diversi ricoveri e la situazione rischia di diventare più critica con il passare delle ore, mentre i casi aumentano.

Proprio ieri il Comitato dei sindaci Sangro-Aventino-Frentano con una lettera, firmata da 47 primi cittadini, indirizzata al direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti Thomas Schael, al presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, al presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri e all'assessore alla Salute Nicoletta Verì, aveva chiesto di "provvedere con urgenza all'attivazione presso gli ospedali di Atessa e di Casoli dei reparti di rianimazione e terapia intensiva in considerazione del numero esiguo dei posti attualmente disponibli presso i presidi ospedalieri".