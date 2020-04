IL VIRUS NON LASCIA SCAMPO: CINQUE VITTIME A MONTESILVANO, NEL TERAMANO PIEGATA UN’INTERA FAMIGLIA CORONAVIRUS, IN ABRUZZO SI CONTINUA A MORIRE: ALTRI 12 DECESSI

Pubblicazione: 14 aprile 2020 alle ore 12:50

L’AQUILA - Nell’Abruzzo dei 93 casi di Coronavirus nella due giorni pasquale, si continua a morire. Altre dodici vittime ieri, con il totale che è arrivato a 224.

Solo nella giornata di ieri, quella di Pasquetta, si sono registrati nove decessi nel Pescarese, di cui cinque pdi Montesilvano: un 56enne e un 66enne.

Tra loro c’è anche Tommaso Di Loreto, dentista conosciutissimo anche negli ambienti sportivi.

Era il presidente del Centrostorico Montesilvano calcio a 5. Tra le altre vittime ci sono anche due 80enni, per uno dei quali si attende l'esito del tampone, e una 95enne, ospite della casa di riposo Volto Santo di via Marinelli, dove nelle ultime ore ci sino stati due morti. Per questo motivo l’amministrazione comunale ha avviato una serie di controlli.

Un altro decesso riguarda ancora la casa di riposo Acerbo di Loreto Aprutino, sgomberata a fine marzo.

Completano il triste quadro un ultraottantenne di Penne; un 72enne di Loreto Aprutino; una 82enne di Cappelle sul Tavo. Primo anziano morto anche a Farindola.

Anche nel Teramano ci sono state altre vittime. È morto il veterinario della Asl, Eraldo de Santis, a 65 anni, nel reparto di rianimazione di Atri. Lì c’è anche il fratello, mentre il padre di 94 anni era già morto nei giorni scorsi.

È stato il presidente della provincia di Teramo e sindaco di Notaresco Diego di Bonaventura a dare la notizia su Facebook: “Tristezza, sconforto e dolore” ha scritto.

Nella Valle Peligna ci sono ancora morti e contagi. Il terzo decesso in zona riguarda ancora il focolaio della clinica San Raffaele.

Si tratta Dante Carrabbia, sindacalista della Cisl, scomparso domenica mattina a seguito del contagio che ha aggravato una precaria situazione di salute. Sua moglie lavorava nella clinica che ha prodotto decine di contagi. Non ha fatto a tempo ad essere portato all’Aquila, morendo nel nosocomio dell’Annunziata poco dopo il suo trasferimento.

È stato tumulato al cimitero di Pacentro.