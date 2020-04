PREOCCUPAZIONE PER I FOCOLAI NATI NELLE CASE DI CURA NEL PESCARESE. A SULMONA CONTAGIATO UN ALTRO MEDICO DEL 118 CORONAVIRUS: IN ABRUZZO LA CURVA SCENDE MA RESTANO TIMORI, ALTRI 8 DECESSI

Pubblicazione: 15 aprile 2020 alle ore 09:18

L'AQUILA - Con 32 contagi e una percentuale del 3,2 per cento di positivi sul totale dei tamponi effettuati (985), la curva dei contagi in Abruzzo lascia intravedere un accenno di discesa.

Nel Pescarese, che resta l'epicentro dell'emergenza regionale, il segnale è più evidente: ieri i contagi sono stati 18 in più per un totale di 947, lunedì erano stati 40.

Restano 126 i ricoverati in terapia sub intensiva, mentre continua ad alleggerirsi la situazione delle terapie intensive.

Dopo una Pasqua terribile, con dieci morti, ieri le vittime sono state due: una 86enne di Pianella e una 74enne di Montesilvano.

Resta alta l'attenzione sulla casa di riposo Santo Volto di via Marinelli, dove ci sono state due vittime nei giorni scorsi.

Dai tamponi di controllo, effettuati in tempi rapidi, dovrebbero arrivare ulteriori risposte. Oltre a quella di Montesilvano, ci sono altre tre case di cura nel mirino: la casa di riposo Acerbo di Loreto Aprutino, sgomberata a fine marzo; l'Istituto Sorelle della Misericordia di Pescara (23 contagi); la Rsa De Cesaris di Spoltore.

Anche nel Teramano la situazione dei contagi pare migliorare, con numeri che fanno segnare una diminuzione: ieri due soli casi positivi in più, come segnalato dal bollettino della Regione. Il problema è che non accennano a diminuire i decessi: gli ultimi sono un 72enne di Atri, un 94enne di Notaresco e un 81enne di Campli. I morti dall’inizio della pandemia salgono a 57 nel Teramano.

In provincia dell'Aquila ci sono stati 8 nuovi casi. Di questi cinque riguardano Sulmona (ci sono anche due residenti fuori regione), uno Avezzano e uno L'Aquila.

Proprio a Sulmona si teme per un possibile nuovo fronte: un secondo medico del 118 è risultato positivo al virus. Si tratta di una dottoressa residente a Pescara ma, come il marito, in servizio al 118 di Sulmona.

Si aggiunge a un’altra dottoressa residente in Valle Peligna che opera nello stesso, delicatissimo, servizio. Sono partiti i tamponi di controllo sui colleghi.

Nel frattempo continua a mietere contagi il focolaio della clinica San Raffaele: si sono registrati 7 nuovi casi (cinque pazienti e due dipendenti), due dei quali residenti fuori regione (uno nel Lazio e uno in Puglia) e uno all’Aquila. In riferimento a quest’ultimo, si tratterebbe di un operatore.