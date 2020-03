CORONAVIRUS: IN ABRUZZO 5 MORTI NELL'ULTIMO GIORNO, TUTTI CON ALTRE PATOLOGIE, I COMUNI DI PROVENIENZA

Pubblicazione: 27 marzo 2020 alle ore 15:37

PESCARA - In Abruzzo, dall'inizio dell'emergenza, sono stati registrati 1.017 casi positivi al Covid 19, diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, anche attraverso l'Istituto Zooprofilattico di Teramo.

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 68 pazienti deceduti, cinque più di ieri: i nuovi decessi riguardano una 85enne di Ortona, una 83enne di Montesilvano, un 75enne di Pescara, una 80enne di Avezzano e un 64enne di Penne (spetterà in ogni caso all'Istituto Superiore di sanità attribuire le morti al Coronavirus, in quanto si tratta di persone già affette da patologie pregresse);

17 pazienti clinicamente guariti (che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati asintomatici); 7 guariti (che hanno cioè risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi).