CORONAVIRUS: IN ABRUZZO 123 POSTI IN RIANIMAZIONE, OCCUPATI 86

Pubblicazione: 24 marzo 2020 alle ore 20:35

PESCARA - "Gli ultimi dati sui posti letto disponibili ad oggi evidenziano come in Abruzzo siano attivi 77 posti di rianimazione generalista, a cui se ne aggiungono 46 finora attivati per il Covid 19. Di questi ne sono occupati 86".

Fa il punto della situazione all'Ansa l'assessore alla sanità della Regione Abruzzo Nicoletta Verì, la quale chiarisce che "nei posti di rianimazione ce ne sono 6 con l'isolamento e 4 della stessa tipologia attivati per il Covid 19. Di questi ne sono occupati 8".

"Sempre nei posti di rianimazione generalista ce ne sono altri 14 con isolamento a pressione negativa, 13 dei quali attivati per il Covid 19. Questi risultano tutti occupati".



"I posti letto in malattie infettive con isolamento semplice sono 8, a cui se ne sono aggiunti 120 attivati per il Covid 19. Di questi ne sono occupati 121. I posti letto in malattie infettive con isolamento a pressione negativa sub intensiva sono 62, a cui se ne aggiungono 34 attivati per il Covid 19. Di questi ne sono occupati 75", aggiunge l'assessore.