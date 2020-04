CORONAVIRUS: GASPARRI (FI), ''BENE SOSTEGNO REGIONI A TURISMO''

Pubblicazione: 14 aprile 2020 alle ore 10:37

ROMA - "È molto importante che una serie di Regioni, dalla Liguria al Veneto all'Abruzzo, abbiano emanato ordinanze che consentano alle imprese balneari di avviare le opere di manutenzione dei propri stabilimenti o di montare le strutture in vista di una stagione che si annuncia certamente difficile, ma che non può essere cancellata. Bisogna sostenere il turismo e le imprese balneari e il governo si deve svegliare. Deve emanare subito un'ordinanza con cui sostenere questa tesi a favore delle imprese balneari e turistiche. Le Regioni, come sempre, sono state più rapide".

Lo afferma Maurizio Gasparri di Fi.

"Il governo agisca con celerità. Il turismo e il mondo balneare hanno bisogno di soldi, di sostegno, di prospettive e di futuro. Forza Italia ha contattato in questi giorni, con videoconferenze, tutte le organizzazioni del settore, ha stimolato i propri amministratori locali ad assumere iniziative, sarà a fianco di queste realtà fondamentali per il futuro dell'Italia. Il turismo e le imprese balneari sanno di poter contare su di noi, sanno di poter contare sulle Regioni guidate dal centrodestra. Il governo Pd-grillini si svegli perché non si sta interessando in maniera fattiva di questa importante realtà", conclude.