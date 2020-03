CORONAVIRUS: FINA, ''SOLIDARIETA' PD A LAVORATRICE POSITIVA DUSSMANN''

Pubblicazione: 26 marzo 2020 alle ore 14:20

L'AQUILA - “La solidarietà che rivolgo a nome del Partito Democratico regionale alla lavoratrice della Dussmann service, risultata positiva al coronavirus, la voglio intendere come estesa a tutti i lavoratori di questo fondamentale settore”.

Lo dichiara il segretario del Pd Abruzzo Michele Fina in relazione al caso riscontrato tra i lavoratori dell’azienda che si occupa della pulizia e dell’igienizzazione degli ospedali della Asl Pescara. Fina prosegue: “Ci ricordiamo giustamente di ringraziare i medici e gli operatori sanitari che affrontano in prima linea anche in Abruzzo la difficile battaglia contro il coronavirus. Non dobbiamo dimenticare il fondamentale apporto di altre categorie di lavoratori, come appunto quelli che assicurano la pulizia nelle strutture ospedaliere, un lavoro indispensabile, oggi molto rischioso, che viene svolto spesso in condizioni economiche pessime e a costo di enormi sacrifici, che arrivano in molti casi all’isolamento dai propri cari".

"Alla lavoratrice auguro una pronta guarigione. A lei e ai suoi colleghi va la vicinanza e la solidarietà del Pd, e la nostra richiesta di sottoporre a tampone i medici e gli operatori sanitari la consideriamo anche a loro beneficio. In generale il nostro ringraziamento è da estendere anche a tutti i lavoratori che assicurano l’erogazione, nei settori privato e pubblico, dei servizi essenziali, mettendo tutti gli abruzzesi nella condizione di affrontare l’emergenza”, conclude la nota.