CORONAVIRUS: FAZII, ''CASTIGLIONE COME VO', CONTAGIO E' SFORTUNA''

Pubblicazione: 20 marzo 2020 alle ore 21:06

PESCARA - L'alto numero di contagiati da coronavirus di Castiglione Messer Raimondo fa dire a Paolo Fazii, il direttore dell'Unità operativa complessa di Microbiologia e virologia clinica a valenza regionale della Asl di Pescara, che "Castiglione è la nostra Vò, in Veneto. Non c'è un motivo vero, una ragione specifica, per quel contagio, così numeroso: direi solo la sfortuna".



Per Fazii la situazioni in Abruzzo è presto detta: "Come spesso già ripetuto stiamo assistendo al picco degli infettati nel week end del 6/7/8 marzo scorso. E dato che in quel periodo non c'erano le giuste prescrizioni di oggi, e tenendo conto che il tempo di incubazione è di 4/8 giorni con punte di 10, noi siamo ancora nell'onda di quei giorni, dei primi infettati e di quelli che questi hanno infettato direttamente.