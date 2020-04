CORONAVIRUS: ESERCITO CONSEGNA IN ELICOTTERO MASCHERINE A PC REGIONALE

Pubblicazione: 02 aprile 2020 alle ore 19:39

L'AQUILA - Atterrato oggi all’Aeroporto dei Parchi dell’Aquila un elicottero dell’Esercito Italiano con dispositivi sanitari a supporto della Protezione Civile. il personale del 9 Reggimento Alpini dell’Aquila ha poi distribuito il prezioso materiale presso il punto di raccolta in Regione Abruzzo.

Su richiesta del Dipartimento della Protezione Civile, l'Esercito ha messo immediatamente a disposizione elicotteri, mezzi terrestri e infrastrutture al fine di velocizzare la distribuzione di materiali necessari alla lotta al Covid 19.

"L' Esercito, da subito in prima linea nel contrasto all' espansione del virus - si legge nella nota -, ha messo, sta mettendo e continuerà a rendere disponibili tutte le capacità e competenze richieste, proprie di una Forza Armata che da molti anni, grazie al continuo addestramento e ai molteplici impegni internazionali, ha sviluppato professionalità ed eccellenze uniche. Molto importante in questo momento anche il sostegno umano e le attestazioni di gratitudine che gli uomini e le donne dell’Esercito, stanno ricevendo dalla popolazione italiana, che, mai come in questo periodo, ne sta apprezzando la serietà, il coraggio, l’abnegazione e l’estrema professionalità".