CORONAVIRUS: EPIDEMIOLOGO, ''PARRUCCHIERI? SERVONO CORSI DI SICUREZZA''

Pubblicazione: 28 aprile 2020 alle ore 09:54

ROMA - "Dall'ospedale al salumiere bisogna formare i lavoratori sul rischio infettivo, e questo è un tema sui si è fatto poco". Ad esempio, "rispetto ai parrucchieri, il problema non è farli riaprire prima o dopo, ma farli partire in sicurezza".

A spiegarlo è l'epidemiologo Pierluigi Lopalco, responsabile del Coordinamento epidemiologico dell'emergenza in Puglia, intervenendo ad Agorà su Rai 3. "Quello di cui non si è parla è il tema della sicurezza del lavoro, ha detto Lopalco.

"Quando il parrucchiere protesta perché è rimasto chiuso al lungo, ma poi vado da lui e lo trovo con la mascherina sotto il naso, capisco che non è stato fatto nulla per spiegare a queste persone come si indossa una mascherina". E' necessario, conclude, fare a queste persone "dei corsi per spiegare come si utilizzano in modo corretto mascherine e guanti per ridurre i rischi di diffusione del contagio".