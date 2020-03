CORONAVIRUS: DISTRIBUITI QUASI 48 MLN DI PEZZI MATERIALI SANITA'

Pubblicazione: 31 marzo 2020 alle ore 13:19

ROMA - Al 29 marzo sono stati distribuiti quasi 48 milioni di pezzi di materiali sanitari e Dispositivi di protezione individuale (Dpi), per la precisione 47.974.686: i dati sono online sul sito della Protezione civile e su quello del ministero della Salute, come ha ricordato il commissario Domenico Arcuri in conferenza stampa presentando l'iniziativa.

Sono stati distribuiti: ventilatori polmonari 1.231; occhiali 191.200; mascherine 39.284.000; guanti 7.619.400; camici 25.713; caschi respiratori 6.831; tamponi 124.742; kit 5.910.

Nel dettaglio, le principali regioni per numero di pezzi distribuiti: Lombardia 9.781.817; Emilia Romagna 7.018.285; Piemonte 5.995.598; Veneto 4.916.827; Toscana 3.376.374; Lazio 2.378.605; Campania 2.358.670; ultimo il Molise 256.131.