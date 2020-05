CORONAVIRUS: DIPENDENZE ED EFFETTI DEL LOCKDOWN, INDAGINE ASL TERAMO

Pubblicazione: 07 maggio 2020 alle ore 19:53

TERAMO - Un'indagine sull'impatto del Coronavirus e del lockdown sullo stile di vita della popolazione ed in particolare sui comportamenti da dipendenza (alcool, tabacco, gioco d'azzardo, gaming, uso di internet).

E' quella promossa e realizzata dall'equipe sul gioco d'azzardo patologico della Asl di Teramo attraverso un sondaggio, del tutto anonimo, il cui obiettivo è quello di rilevare l'impatto dell'emergenza sanitaria valutando alcuni effetti secondari della pandemia.

"Si tratta di una indagine che, dopo aver raccolto le risposte di 2.100 persone, ha già evidenziato alcuni particolari comportamenti legati alla situazione che tutti noi stiamo vivendo - spiega Paolo Grandinetti coordinatore del progetto e psichiatra dei SerD della Asl teramana - per esempio i dati ottenuti sinora ci dicono che chi prima del lockdown non faceva uso di alcool ha continuato a non assumerne, mentre chi ne faceva un uso saltuario ha in questo periodo aumentato la frequenza dell'assunzione di alcolici".

"Inoltre è evidente un preoccupante aumento delle ore passate su internet. Sono dati ancora da sedimentare e irrobustire con un campione che ci auguriamo cresca in fretta grazie alla diffusione on line e anche grazie alla partecipazione e alla condivisione di alcuni enti che si sono interessati, come l'equipe del Piano gioco d'azzardo patologico della Regione Sardegna che ci ha chiesto di poter divulgare il sondaggio partecipando così al campionamento".

I risultati dell'indagine saranno utilizzati per rinforzare quei servizi che più di altri potrebbero risultare importanti nell'immediato futuro e superare gli effetti negativi che questa chiusura forzata potrebbe avere avuto sui comportamenti legati alle dipendenze.

"Una volta chiusa la fase di somministrazione ed elaborazione dei dati - conclude Grandinetti - potremo redigere una relazione che evidenzi i risultati in termini di abitudini comportamentali generali corredata magari da una veloce guida che possa indicare ai cittadini se hanno un problema di dipendenza ed eventualmente a quali servizi della Asl rivolgersi e come".

Il questionario è pubblicato sulla home page del sito della Asl di Teramo.