CORONAVIRUS: DECRETO SU SALE GIOCHI E SCOMMESSE, SUD NEL CAOS

Pubblicazione: 09 marzo 2020 alle ore 12:27

ROMA - È soprattutto nel sud Italia che si stanno verificando situazioni controverse per quanto riguarda l’applicazione, sulla chiusura di sale giochi, sale scommesse e sale bingo, di quanto previsto dal Decreto del Governo per il contenimento dell’emergenza Coronavirus.

In Puglia punti gioco sotto attacco. A quanto risulta ad Agimeg, non solo si sta verificando la chiusura delle sale dedicate, ma si sta estendendo la chiusura anche ai corner che dovrebbero invece seguire le disposizioni legate all’attività principale.

L’ultimo caso a Brindisi dove un internet point è stato chiuso perché ospitava un corner di scommesse. A Mola di Bari addirittura i Vigili, sempre secondo quanto risulta ad Agimeg, stanno facendo spegnere le slot nei bar ed in altri esercizi commerciali.

Anche in Sicilia c’è un caos per quanto riguarda l’applicazione del decreto. L’ultimo episodio a Cinisi, in provincia di Palermo, dove anche in questo caso è stato chiuso un internet point che ospitava un corner di scommesse. Ricordiamo che già ieri, come riportato da Agimeg, erano state chiuse alcune attività commerciali, come copisterie e cartolerie, che ospitavano corner di scommesse.

In Calabria, anche i PVR (punti vendita ricariche) sono finiti sotto il tiro delle polizie locali, con diversi punti chiusi.

Tornando in Puglia, a Lecce Polizia locale e Protezione Civile sono al lavoro con una specifica attività di controllo dei locali pubblici e di informazione ai passeggeri di ritorno dalle zone rosse, in seguito all'attivazione del Centro operativo comunale da parte del sindaco Carlo Salvemini, dopo l'Ordinanza della Regione Puglia sulle misure di contenimento del contagio. Gli agenti della Polizia Locale hanno provveduto a verificare la chiusura delle sale da gioco di via 95esimo Reggimento Fanteria, Viale della Libertà, Via Merine e Via d'Annunzio.

I primi due locali sono risultati regolarmente chiusi, mentre nel terzo caso si è reso necessario intimare la chiusura al titolare. La Polizia sta effettuando diversi controlli anche a Battipaglia, nella provincia di Salerno, per combattere la diffusione del contagio, nel mirino, punti scommesse e sale giochi. Sette pattuglie della polizia municipale stanno operando in tutto il territorio comunale anche a Catania, con il coordinamento dalla centrale operativa, per verificare se siano state effettivamente sospese le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati.