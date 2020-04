CORONAVIRUS: DAL FONDO ETICO RICOSTRUZIONE MILLE MASCHERINE PER LE ASL ABRUZZESI

Pubblicazione: 11 aprile 2020 alle ore 16:55

L'AQUILA - Il Fondo Etico Ricostruzione, dopo una lunga e difficile ricerca sul mercato, ha acquistato 1.000 mascherine FFP3 3M-certificate uso ospedaliero per i reparti di terapie intensive –che sono state donate oggi, in parti uguali, alle Asl della Regione Abruzzo.

Il Fondo Etico Ricostruzione, iniziativa solidaristica promossa da Ance Abruzzo, sostenuta da imprese impegnate nella ricostruzione post sisma 2009, ha così voluto contribuire "per dare un piccolo sollievo in piena emergenza sanitaria", si legge in una nota.

"Si ringraziano, tra gli altri, il Colonnello Paolo Sandri, il Capitano Glauco Perilli ed il personale tutto del Battaglione Multifunzionale Vicenza del 9^ Reggimento Alpini, il dottor Guido Quintino Liris, assessore della Regione Abruzzo, per la fattiva disponibilità ed il supporto assicurati".