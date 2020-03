CORONAVIRUS, DA PENELOPE ABRUZZO AIUTO PSICOLOGICO GRATUITO

Pubblicazione: 24 marzo 2020 alle ore 10:37

L'AQUILA - L’Associazione Penelope Abruzzo, che fa capo a Penelope Italia, che da sempre con grande impegno è al fianco delle famiglie e degli amici delle persone scomparse, ha deciso di dare il proprio contributo anche in questo delicatissimo momento storico.

“La nostra volontà è quella di poter offrire sostegno e conforto a tutti coloro che, a causa dell’emergenza Covid-19, stiano attraversando momenti di fragilità, non solo a causa dei vissuti di ansia e paura legati alla malattia ma anche relativi alle restrizioni che tale emergenza comporta”, dice il presidente di Penelope Abruzzo, Alessia Natali.

“Come professioniste, quando ci è stato proposto di attivare questo servizio, abbiamo subito dato la nostra disponibilità affinché potesse prendere vita una rete d’aiuto in grado di far fronte alle molteplici implicazioni psicologiche, emotive e relazionali che questa emergenza sta determinando”, “un enorme pensiero - dice la dottoressa Virginia Maloni - va alle famiglie dei pazienti ricoverati, le quali non hanno neanche la possibilità di stare accanto ai propri cari.”

“In un momento i cui le emozioni hanno il sopravvento sulla ragione e l’ansia e la paura sono spesso accompagnate da un senso di impotenza, è importantissimo centrarsi su se stessi e ricordare che di fronte a questa enorme emergenza non siamo impotenti, bensì noi tutti abbiamo il potere e il dovere di fare la nostra parte restando a casa il più possibile e chiedendo aiuto quando questo ci risulta difficile da fare”, conclude così la dottoressa Marta Colantonio.

Dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 una delle due psicologhe sarà a disposizione ai seguenti numeri: 3423927931 e 3281536981.