CORONAVIRUS: DA LOCALIZZAZIONI FACEBOOK SPOSTAMENTI IN ITALIA IN CALO DELL'80 PER CENTO

Pubblicazione: 07 aprile 2020 alle ore 19:35

ROMA - Dai dati delle localizzazioni di Facebook emerge un calo medio degli spostamenti nelle province italiane dell'80%.

Sono contenuti in una delle mappe, elaborate dal social network, per il progetto Data for Good, che misura i trend di spostamento da casa e verso altre parti della città.

I movimenti sono basati sulle localizzazioni attivate dagli utenti italiani e mettono a confronto il periodo 9-23 marzo con le tre settimane corrispondenti di febbraio.

Altra mappa del progetto Data for Good che coinvolge ricercatori di tutti i paesi del mondo, è quella che misura le connessioni sociali tra la provincia di Lodi, la prima colpita dell'epidemia e il resto d'Italia, con percentuali di connessione alte in Lombardia e molto basse nel centro Italia e in Sardegna. Infine, ultimo strumento messo a punto da Facebook per il progetto è la mappa di co-localizzazione che rivela la probabilità con cui le persone in una zona vengano a contatto con le persone in un'altra zona, aiutando a capire dove potranno comparire casi di Covid-19.

Per l'Italia è raffigurata una rete di interconnessioni che viene messa a disposizione dei ricercatori per una lettura e analisi più approfondita, sono flussi di informazioni rese anonime e aggregate. Al progetto Data for Good per l'Italia partecipa l'Università di Pavia, il Politecnico di Milano e l'Università Ca' Foscari di Venezia.

Queste istituzioni elaboreranno i dati messi a disposizione da Facebook e sottoporranno le loro analisi alla task force tecnologica del governo.

"Misurare l'impatto delle politiche di distanziamento sociale è assolutamente fondamentale in questa fase e dati aggregati di questo tipo forniscono analisi che tutelano la privacy degli individui, ma che possono essere utilizzati dai responsabili politici e dai ricercatori per costruire modelli predittivi", spiega Caroline Buckee, direttore associato del Center for Communicable Disease Dynamics, Harvard TH Chan School of Public Health.