CORONAVIRUS: CRESCE ANCORA NUMERO GUARITI, QUASI 600, DIMINUISCONO RICOVERI

Pubblicazione: 28 aprile 2020 alle ore 16:22

PESCARA - Cresce ancora il numero dei guariti dal Coronavirus in Abruzzo e diminuisce notevolmente il numero dei ricoveri, anche in terapia intensiva.

Ad oggi 312 pazienti, ben 16 in meno rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva: 40 in provincia dell'Aquila, 101 in provincia di Chieti, 129 in provincia di Pescara e 42 in provincia di Teramo.

Invece, in terapia intensiva sono 21 i ricoverati, 2 in meno rispetto a ieri: 6 in provincia dell'Aquila, 3 in provincia di Chieti, 5 in provincia di Pescara e 7 in provincia di Teramo).



Gli altri 1.657, 23 in meno, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl: 108 in provincia dell'Aquila, 497 in provincia di Chieti, 773 in provincia di Pescara e 279 in provincia di Teramo.

In totale sono 599 i guariti, 54 in più rispetto a ieri, di cui 207 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati asintomatici e 392 che hanno cioè risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi.