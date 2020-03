CORONAVIRUS: CONTROLLI IN STAZIONI E ATTIVITA', DENUNCIATO GESTORE LOCALE

Pubblicazione: 09 marzo 2020 alle ore 19:59

PESCARA - Controlli nelle stazioni ferroviarie abruzzesi, in particolare in quella di Pescara, e all'aeroporto d'Abruzzo da parte della Polizia di Stato su tutti i viaggiatori in arrivo dalla Lombardia e dalle 13 province individuate dal Dpcm.

Polizia Ferroviaria e Polizia di Frontiera, di supporto alla Protezione civile, già da ieri stanno informando chiunque rientri da quelle zone rispetto ai contenuti del decreto di Conte e all'ordinanza della Regione Abruzzo, che ha disposto la quarantena obbligatoria.

Controlli sono in corso anche sulle attività commerciali, su bar e ristoranti per verificare il rispetto delle prescrizioni.

A Pescara, ad esempio, la Polizia municipale sta controllando a tappeto i locali della città.

Ieri sera è stata sospesa, con effetto immediato, l'attività di un locale nel cuore della movida del centro cittadino, perché i consumatori non rispettavano la distanza interpersonale di un metro; il gestore è stato denunciato.

Molti esercenti si stanno organizzando per poter garantire la sicurezza dei clienti, ad esempio tracciando sul pavimento gli spazi dedicati ad ogni persona.