CORONAVIRUS: CONTE, ''VALUTIAMO RINVIO ELEZIONI AMMINISTRATIVE'', IN ABRUZZO 60 COMUNI AL VOTO

Pubblicazione: 01 aprile 2020 alle ore 14:37

ROMA - Si sta valutando il rinvio delle elezioni regionali e amministrative. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, a quanto si apprende, informando le opposizioni nell'incontro a Palazzo Chigi.

Il ministro Federico D'Incà, viene riferito, ha poi aggiunto che il voto, rinviato causa Coronavirus, si terrà verosimilmente in autunno. Per il referendum sul taglio parlamentari è già stato approvato il rinvio nel decreto Cura Italia, ma non ancora fissata una data.

In Abruzzo attendono il voto 60 comuni su 305, quasi il 2o per cento, con le sfinde più attese quelle di Chieti ed Avezzano.

TUTTI I COMUNI AL VOTO IN ABRUZZO

PROVINCIA DI CHIETI



Chieti (51.484 abitanti), sindaco uscente Umberto Di Primio

Guardiagrele (9.367) Simone Dal Pozzo

Guilmi (432) Carlo Racciatti

Palena (1.412) Claudio D'Emilio



PROVINCIA DELL'AQUILA



Acciano (351 abitanti) sindaco uscente Fabio Camilli

Aielli (1.458) Enzo Di Natale

Anversa degli Abruzzi (368) Gianni Di Cesare

Ateleta (1.153) Giacinto Donatelli

Avezzano (40.744) commissariato

Barisciano (1.853) Francesco Di Paolo

Bugnara (1.106) Giuseppe Lo Stracco

Cagnano Amiterno (1.383) Iside Di Martino

Cansano (282) Mario Ciampaglione

Capestrano (895) Antonio D'Alfonso

Cappadocia (551) commissariato

Carsoli (5.419) Velia Nazzarro

Castel del Monte (447) Luciano Mucciante

Castel di Ieri (329) Fernando Fabrizio

Castel di Sangro (5.985) Angelo Caruso

Castelvecchio Subequo (1.067) Pietro Salutari

Celano (10.828) Settimio Santilli

Collarmele (950) Antonio Mostacci

Collelongo (1.313) Rosanna Salucci

Collepietro (235) Massimo Tomassetti

Corfinio (1.079) Massimo Colangelo

Fagnano Alto (440) Francesco D'Amore

Fontecchio (410) Sabrina Ciancone

Gagliano Aterno (255) Mario Antonio Di Braccio

Goriano Sicoli (597) Rodolfo Marganelli

Magliano de' Marsi (3.753) Mariangela Amiconi

Molina Aterno (419) Luigi Fasciani

Navelli (550) Paolo Federico

Ocre (1.110) Fausto Fracassi

Opi (428) Berardino Paglia

Pescina (4.264) Stefano Iulianella

Pescocostanzo (1.161) Roberto Sciullo

Pettorano sul Gizio (1.363) Pasquale Franciosa

Pizzoli (3.773) Giovannino Anastasio

Poggio Picenze (1.068) Antonello Gialloreto

Raiano (2.812) Marco Moca

Rocca di Botte (830) Fernando Antonio Marzolini

Rocca di Cambio (504) Gennarino Di Stefano

Rocca Pia (167) Mauro Leone

Roccacasale (724) Enrico Pace

San Benedetto in Perillis (127) Gianfranco Sirolli

San Demetrio ne' Vestini (1.836) Silvano Cappelli

Sante Marie (1.208) Lorenzo Berardinetti

Tione degli Abruzzi (326) Tullio Camilli

Villa Sant'Angelo (425) Domenico Nardis

Villa Santa Lucia degli Abruzzi (141) Antonio Paride Ciotti

Villetta Barrea (652) Giuseppina Colantoni

Vittorito (898) Carmine Presutti



PROVINCIA DI PESCARA



Carpineto della Nora (680 abitanti) sindaco uscente Donatella Rosini

Civitaquana (1.322) commissariato

Elice (1.729) Gianfranco De Massis

Torre de' Passeri (3.174) commissariato

PROVINCIA DI TERAMO

Bisenti (2.069 abitanti) sindaco uscente Enzino De Febis

Castel Castagna (491) Rosanna De Antoniis

Castelli (1.224) Rinaldo Seca

Isola del Gran Sasso d'Italia (4.840) Roberto Di Marco