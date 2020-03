CORONAVIRUS: CONSIGLIERI L'AQUILA, ''TAMPONI PER PERSONALE SANITARIO''

Pubblicazione: 18 marzo 2020 alle ore 14:40

L'AQUILA - "Molte regioni, a cominciare dal Veneto, intendono adottare ulteriori azioni di contenimento attraverso l'aumento dei tamponi, seppure in maniera mirata. A tal fine rivolgiamo a Voi un pressante appello visto l’alto rischio di contagio tra la popolazione abruzzese, affinché negli ospedali della nostra Provincia, e comunque in tutta la Regione, il personale sanitario tutto, a cominciare da quello in servizio nei reparti più a rischio, vengano sottoposto a tampone di controllo".

Lo chiedono in una lettera aperta i consiglieri comunali dell'Aquila, al presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, al sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, al direttore generale della Asl 1, Roberto Testa

