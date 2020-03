CORONAVIRUS: CONSIGLI REGIONALI, IL 31 BANDIERE A MEZZ'ASTA

Pubblicazione: 29 marzo 2020 alle ore 14:22

ROMA - "Con il massimo impegno alla coesione istituzionale aderiamo anche noi alla iniziativa di cui si è fatto portavoce il Presidente dell'Anci De Caro per ricordare tutti i nostri concittadini morti per l'epidemia in corso. Così ho inoltrato questo invito a tutti i Presidenti dei Consigli regionali affinché nelle nostre sedi istituzionali martedì 31 marzo alle ore 12 si osservi un minuto di silenzio ed a porre le bandiere a mezz'asta in segno di lutto".

Lo annuncia Rosa D'Amelio coordinatrice della Conferenza dei Consigli regionali italiani e Presidente del Consiglio regionale della Campania.