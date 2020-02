CORONAVIRUS: CASO SOSPETTO SCATENA PANICO AD ATESSA, BORRELLI, ''SITUAZIONE SOTTO CONTROLLO''

Pubblicazione: 28 febbraio 2020 alle ore 21:41

ATESSA - "Oggi una signora di 31 anni si è presentata all'ospedale civile di Atessa per un'infezione respiratoria".

Inizia così il post che il sindaco di Atessa, Giulio Borrelli, affida a Facebook al fine di rassicurare i cittadini a seguito dei timori esplosi dopo la diffusione sui social di notizie non verificate su un caso di Coronavirus. Si tratta solo dell'ennesimo caso sospetto in Abruzzo e, al momento, si è in attesa dei risultati.

"E' scattata la procedura prevista dal ministero della Salute, dalla Regione e dalla Asl, nei casi sospetti di coronavirus - spiega Borrelli - Un'ambulanza, attrezzata per queste circostanze, ha trasportato la paziente nel reparto di malattie infettive di Chieti".

"E' stata subito sottoposta a analisi; i risultati si conosceranno domani pomeriggio. La signora, nata a Piazzano, Atessa, e residente a Casoli con marito e due figli, era andata una settimana fa a Bergamo a trovare la suocera. Al ritorno ha manifestato forti sintomi influenzali. E' andata all'ospedale dove è scattata la procedura antivirus".

"Il pronto soccorso di Atessa è stato disinfettato ed è pienamente funzionante. Le autrorità sanitarie assicurano che la situazione è sotto controllo. Vi terremo aggiornati", conclude Borrelli.