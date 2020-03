CORONAVIRUS: CAMPITELLI, ANTICIPO FONDI PER OPERE DI BONIFICA

Pubblicazione: 27 marzo 2020 alle ore 11:46

L'AQUILA - La giunta regionale, su proposta dell’assessore Nicola Campitelli, ha deliberato l'anticipo dal 10% al 20% dei contributi concessi per la realizzazione di opere di bonifica di siti inquinati strategici.

Gli interventi, il cui soggetto attuatore è l'Arap, riguardano la conclusione della caratterizzazione, messa in sicurezza permanente e bonifica dei due SIR Chieti e Saline Alento.

Sono gli interventi Masterplan Patto per il Sud della regione Abruzzo-FSC 2014-2020.

"È una misura indispensabile per consentire al soggetto attuatore di velocizzare la messa in opera di interventi essenziali come la bonifica di siti inquinati – ha detto l'assessore all'ambiente Nicola Campitelli -. Si tratta di un provvedimento teso a sostenere anche le imprese che operano nella emergenza coronavirus".