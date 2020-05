CORONAVIRUS: CALO NETTO MALATI NELLE 4 REGIONI PIU' COLPITE

Pubblicazione: 05 maggio 2020 alle ore 18:56

ROMA - Calo netto dei malati - gli attualmente positivi nei dati della Protezione civile - nelle quattro regioni più colpite dal coronavirus. Sono 215 in meno in Lombardia, in Piemonte -239, in Emilia-Romagna -303, in Veneto -118.

I malati calano in tutto il resto d'Italia, ad eccezione della Marche, dove si registrano 13 nuovi casi, e in Basilicata, in cui se ne registrano 4. Sicilia e Valle d'Aosta non registrano nuovi attualmente positivi.