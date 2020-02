CORONAVIRUS: BPPB, SOSPESE RATE MUTUO ZONE COLPITE E SOLUZIONI PER AZIENDE

Pubblicazione: 25 febbraio 2020 alle ore 17:32

BARI - La sospensione delle rate dei mutui nelle zone colpite dall'emergenza Coronavirus e nuove soluzioni finanziarie a supporto delle aziende per la gestione delle scorte, sono alcune delle misure iniziative messe in campo dalla Banca Popolare di Puglia e Basilicata per dare sostegno alle famiglie e all'imprenditoria, e "mitigare gli impatti economici e finanziari negativi derivanti dalla diffusione del virus Covid-19".

La Banca Popolare di Puglia e Basilicata ha deciso, si evidenzia in una nota, di sospendere le riunioni e le trasferte (verso e dalle regioni attualmente considerate a rischio Covid-19) che coinvolgono dipendenti e consulenti della banca, privilegiando canali di comunicazione alternativi.

In questa ottica, per motivi precauzionali, la Banca ha ritenuto opportuno sospendere i tradizionali incontri con i soci che precedono l'assemblea ordinaria.