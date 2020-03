CORONAVIRUS: BORRELLI, 1.835 AMMALATI, 52 MORTI

Pubblicazione: 02 marzo 2020 alle ore 18:26

ROMA - Sono 1.835 gli ammalati per coronavirus in Italia, con un incremento di 258 persone rispetto a ieri.

Il nuovo dato è stato fornito dal commissario Angelo Borrelli nel corso della conferenza stampa alla Protezione Civile.

A questi vanno aggiunti i 149 guariti (66 in più rispetto a ieri) e i 52 morti (18 in più di ieri).

"Al momento non ci sono criticità nei posti di terapia intensiva", ha detto il capo della Protezione Civile Borrelli.

Dai dati del Dipartimento risulta che i malati sono 1.077 in Lombardia, 324 in Emilia Romagna, 271 in Veneto, 51 in Piemonte, 34 nelle Marche, 18 in Liguria, 17 in Campania, 12 in Toscana, 9 in Friuli Venezia Giulia, 5 Sicilia, 4 Lazio, 5 Abruzzo, 4 Puglia, 2 Umbria, 1 provincia di Bolzano, 1 Calabria.

Complessivamente i contagiati, comprese le persone guarite e le vittime, sono 2.036.

Quanto ai tamponi, ne sono stati effettuati 23.345.