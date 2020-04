COMUNE L'AQUILA: PRESIDENTE PD ALL'ATTACCO MAGGIORANZA CENTRODESTRA, ''SINDACO HA PATENTE PER GUIDARE UN MOTORINO, NON PER L'AUTOARTICOLATO CHE E' QUESTA CITTA''', ''MASCHERINE SOLO IN ALCUNE FRAZIONI...'' CORONAVIRUS: ''BIONDI NON ALL'ALTEZZA''

BENEDETTI, ''SUBITO COC E CONSIGLIO''

Pubblicazione: 02 aprile 2020 alle ore 10:57

L’AQUILA - “In questa amministrazione comunale nessuno ha la patente. Tranne Biondi, ma per il motorino, che ha conseguito quando era sindaco di un piccolo Comune, e non per un auto-articolato come il Comune dell’Aquila. Dovrebbe avere l’umiltà di coinvolgere nella gestione di questa terrificante emergenza il consiglio comunale e le migliori competenze della città”.

Non ce l’ha fatta proprio, a conservare sotto terra l’ascia di guerra e a mantenere il basso profilo nelle terrificanti settimane di quarantena e pandemia da coronavirus, il battagliero presidente del Partito democratico dell’Aquila, l’avvocato Carlo Benedetti.

Avvocato e politico di lungo corso, ex consigliere comunale dal 1994, prima con i Comunisti italiani poi approdato nei dem nel 2012, e soprattutto per ben 10 anni, dal 2007 a 2017 presidente del consiglio comunale con Massimo Cialente sindaco, di cui è fedelissimo.

Ad Abruzzoweb Benedetti boccia su tutta la linea l’operato della Giunta di Pierluigi Biondi, Fratelli d’Italia, ex sindaco di Villa Sant’Angelo, e della sua maggioranza, bollata senza troppi complimenti come “non all’altezza della situazione”, colpevole in primo luogo di non aver ancora fatto convocare il consiglio comunale e di non aver attivato i Coc, il Centro operativo comunale, che coordina le attività in caso di qualsivoglia emergenza. Aggiunge però che “ha stima personale di Biondi”, auspicando dunque maggior coinvolgimento e un cambio di direzione.

“Assisto ad una molteplicità di errori, e non posso tacere. E tutti traggono origine dalla non piena consapevolezza da parte della classe dirigente del centrodestra aquilano, di guidare un Comune importante, un capoluogo di Regione, e per di più in ricostruzione post-sismica, e che ha un bilancio paragonabile, da dopo il terremoto, a quello di Firenze e Torino”.

Alla domanda del cronista, “e quali sono questi errori?”, Benedetti mette al primo posto, nella sua articolata risposta, la mancata convocazione del consiglio.

"Al Comune di Pescara il consiglio si è già riunito - spiega il dem -, e da un mese sono a pieno regime le commissioni e le conferenze dei capigruppo. E si possono fare tanti altri esempi, in Abruzzo e in Italia. Qui a L’Aquila invece è tutto fermo, apparte una o due riunioni dei capigruppo. Non è un fatto di forma, ma di sostanza: il consiglio comunale potrebbe dare linee guida importanti, e soprattutto condivise, in materia di assistenza agli anziani e ai portatori di handicap, per determinare i criteri per i buoni spesa finanziati dal governo”.

Ma soprattutto, Benedetti è certo che il consiglio comunale imporrebbe a larghissima maggioranza l’attivazione del Coc.

“È grave che non sia stato fatto finora: il Coc è uno strumento necessario per gestire la fase delicatissima che stiamo vivendo, coordinando ad esempio le azioni sul territorio. Ad oggi è completamente inutilizzata la macchina dell’associazionismo e del volontariato cittadino, che il rodaggio, scusate se è poco, l’ha fatto durate il post terremoto, dando ottima prova”.

Accade così che ad esempio, incalza Benedetti, “si registrano anche nella distribuzione delle mascherine ai cittadini, effettuata capillarmente e tempestivamente in frazioni che vanno da Bagno a Roio, passando per Pianola, mentre in altre frazioni non si è vista nessuna mascherina. Questo perché è mancato un criterio organico nella distribuzione, eufemisticamente parlando”.

Anche la diretta facebook che il sindaco Biondi effettua ogni giorno, per Benedetti è “fumo negli occhi, visto che come detto dietro le quinte il Comune è completamente fermo, e se l’affrontare l’emergenza dipendesse solo dal Comune, saremmo completamente inermi davanti all’epidemia”.

Dopo tante bordate, infine Benedetti si placa, e concede una carezza.

“Detto questo, sia ben chiaro che io ho anche stima personale di Biondo, la ritengo una persona in intelligente. Da parte nostra, c’è tutta la disponibilità a collaborare e aiutare. Convochi dunque finalmente il consiglio e coinvolga anche le tante persone di esperienza e di competenza, e le energie vive di questa città sul fonte di una durissima battaglia che ci coinvolge tutti”, conclude l'ex presidente del Consiglio comunale.