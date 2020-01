CORONAVIRUS: ASSESSORE SANITA', ''IN ABRUZZO DUE CASI SOTTO CONTROLLO''

Pubblicazione: 31 gennaio 2020 alle ore 19:47

L'AQUILA - "Il Dipartimento regionale della Salute segue in modo attento e puntuale la situazione attuando le linee guida del ministero. Con la nostra precisione e la nostra competenza e con il gruppo di lavoro sempre in prima linea diamo sicurezza, anche in riferimento alle vicende dei due ricoverati a Teramo che sono sotto controllo".

Così l'assessore alla Salute della Regione Abruzzo Nicoletta Verì all'Aquila per partecipare a una seduta della Giunta regionale e per un confronto con la task force della protezione civile i cui dirigenti sono in diretta video con il capo della Protezione Civile nazionale, Angelo Borrelli.