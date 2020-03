CORONAVIRUS: ANCI, ''ALTRI DUE NOSTRI SINDACI POSITIVI, SIAMO IN TRINCEA''

Pubblicazione: 21 marzo 2020 alle ore 15:03

TERAMO - "Altri due nostri Sindaci Vincenzo D’Ercole di Castiglione Messer Raimondo e Ernesto Piccari, dopo il Sindaco di Penne Mario Semproni, sono risultati positivi. In questa guerra collettiva degli operatori sanitari, dei volontari di protezione civile, dei tanti lavoratori che garantiscono lo svolgimento delle funzioni pubbliche e private essenziali e delle Istituzioni".

Così in una nota il presidente Anci Abruzzo, Gianguido D’Alberto, sindaco di Teramo.

"I sindaci sono, ognuno nella propria trincea, a combattere cercando con tutte le loro forze di sconfiggere un nemico invisibile. Sono il volto che i concittadini cercano per avere una indicazione, una parola di conforto e speranza, un punto di riferimento. Vincenzo ed Ernesto non si sono risparmiati nel loro ruolo, in prima fila nel far sentire la loro voce affinché si tutelassero con misure drastiche le popolazioni della Val Fino".

"Voglio esprimervi a nome di Anci Abruzzo e di tutti i Sindaci abruzzesi la nostra vicinanza, il nostro calore, il nostro conforto in questa ulteriore battaglia che siete chiamati a dover affrontare. Non siete soli e non siamo soli, con il vostro esempio che ci dà nuova forza per affrontare il compito così prestigioso ma anche così oneroso di essere primi cittadini a servizio delle nostre comunità".