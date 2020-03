CORONAVIRUS: ALTRI CINQUE NUOVI CASI A TERMOLI

Pubblicazione: 06 marzo 2020 alle ore 15:42

CAMPOBASSO - In Molise altri cinque casi di positività al Coronavirus. Due riguardano personale in servizio all'ospedale 'San Timoteo' di Termoli (Campobasso), altri tre, cittadini residenti nella zona di Termoli.

Lo rende noto il presidente della Regione, Donato Toma. I dati non sono ancora complessivi in quanto l'ultimazione dei test su 72 tamponi effettuati ieri soprattutto all'ospedale di Termoli è ancora in corso.

"Dei 5 nuovi casi positivi - fa sapere il governatore - 4 sono legati al cluster epidemiologico dei turisti rientrati dal Nord Italia e uno è relativo ad un cluster epidemiologico proveniente sempre da altra regione. Tutti i pazienti sono in isolamento e, attualmente, non ricoverati a Campobasso.

Su Isernia - aggiunge - ci sono 4 pazienti in isolamento domiciliare, che non presentano, per ora, sintomi. Le attività del Presidio ospedaliero di Termoli sono, al momento, sospese e resta un contingente ridotto di personale per l'assistenza ai pazienti ricoverati".