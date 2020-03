CORONAVIRUS: A ORTONA SINDACO ATTIVA COC, ''EVITARE LUOGHI AFFOLLATI''

Pubblicazione: 07 marzo 2020 alle ore 14:46

ORTONA - A seguito del primo tampone risultato positivo su un paziente di Ortona deceduto nei giorni scorsi, primo caso in Abruzzo, il sindaco Leo Castiglione ha attivato il Centro Operativo Comunale al fine di monitorare la situazione in stretto contatto con la Direzione Sanitaria della Asl 2.

Il Coc è in riunione permanente e intanto i Carabinieri e la Asl stanno tracciando in queste ore la rete degli ultimi contatti dell’uomo, alcuni familiari del quale sono stati posti in quarantena.

Il sindaco sta valutando i termini di una seconda ordinanza che potrebbe innalzare il livello di attenzione e precauzione.

"Invito i cittadini a rimanere a casa e ad evitare assembramenti", l'appello del primo cittadino.