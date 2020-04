CORONAVIRUS: ALBANI, ''IN ABRUZZO ANCORA DUE SETTIMANE DI CRESCITA POSITIVI''

Pubblicazione: 15 aprile 2020 alle ore 16:51

PESCARA - Questa settimana e la prossima "faranno registrare ancora un alto numero di positivi e di nuovi ricoveri", tenuto conto delle proiezioni matematiche.

Così Alberto Albani, capo della task force regionale per l'emergenza Covid19 con la redazione di "Sos Coronavirus. La Regione in emergenza" fa il punto sull'andamento della curva epidemiologica, spiegando che "in Abruzzo siamo ancora nella fase 1, nonostante il picco sia già alle spalle, a causa di un plateau ancora costante".

Buone notizie arrivano dallo stato dei pazienti che "all'ospedale si recano in condizioni cliniche non critiche, come accadeva nelle prime fasi drammatiche di questa emergenza".

In ordine alla esecuzione dei tamponi, Albani ha evidenziato che il "numero altalenante è legato non già alla capacità dei tre laboratori di eseguirli, ma ad una difficile condizione del mercato che ne rende carente l'approvvigionamento, soprattutto dopo l'esplosione del virus negli Usa. Dunque il numero dei tamponi è fortemente dipendente da quanti ne troviamo sul mercato".

Entro 10 giorni un nuovo dispositivo sanitario renderà possibile "tamponare" fino a 2.400 persone al giorno, con una scala di priorità codificate con i colori rosso, richieste ospedaliere per sintomativi; giallo, richieste per personale esposto delle strutture pubbliche e private; verde, tutto il resto della popolazione non sintomatica che ha avuto contatti con Covid positivi.

"Questa codificazione - aggiunge Albani - è già stata adottata dalle asl a da tutte le strutture che a vario titolo sono coinvolte nella gestione della malattia".