CORONAVIRUS ABRUZZO, MARSILIO: 5 CASI ACCERTATI, 70 TAMPONI FATTI E 65 NEGATIVI

Pubblicazione: 03 marzo 2020 alle ore 13:22

L'AQUILA - Giovedì un incontro con i Prefetti per fare il punto sull`emergenza Coronvarius con l`Abruzzo che, ad oggi, resta una "regione senza focolaio".

L'annuncio arriva dal presidente della Regione, Marco Marsilio, che in apertura del Consiglio regionale ha relazionato su quanto fatto finora.

Cinque i casi accertati, ha ribadito Marsilio, come riporta l'agenzia Dire, sebbene per due manchi ancora l'ufficializzazione dell'Istituto Superiore di Sanità, con un sesto in accertamento perché, ha spiegato, il testo è risultato dubbio. Tutti casi però circoscritti ai familiari degli attuali contagiati e in particolare del primo caso riscontrato in Abruzzo, quello dell'uomo rientrato da Brugherio con tutta la famiglia a Roseto degli Abruzzi.

Positivi sono infatti risultati lui, la moglie e uno dei figli con il terzo su cui si stanno appunto facendo accertamenti. Negativo invece il test sulla moglie dell'uomo residente a Sambuceto (Chieti) e risultato anche lui positivo dopo il rientro dalla Lombardia dove si trovava per lavoro. Ultimo caso certo quello della ricercatrice aquilana.

"Le persone rintracciate dall'indagine epidemiologica sono in quarantena", ha spiegato Marsilio aggiungendo che sono stati 70 i tamponi eseguiti in Abruzzo con 65 ad oggi negativi.