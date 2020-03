CORONAVIRUS: ABREX DECIDE DI FORNIRE 'PIU' CREDITO ALLE IMPRESE'

Pubblicazione: 20 marzo 2020 alle ore 13:34

L'AQUILA - Lo scorso lunedi 16 marzo il CdA di Abrex srl ha deliberato la possibilità di aumentare del 20% le linee di credito per le imprese abruzzesi iscritte al circuito, un'iniziativa inclusa nel programma RipartiAmo Abruzzo.

Nel programma RipartiAmo Abruzzo comunicato alla stampa il 17 marzo, tra le decisioni che Abrex ha preso, per fare fronte nell’immediato alla crisi economica che il coronavirus sta determinando, c’è l’ampliamento delle linee di credito già concesse del 20%: “È come se una banca decidesse di ampliare la linea di credito già concessa ad un'impresa correntista” - dichiara un imprenditore iscritto al circuito, che opera nella filiera dell’edilizia e che, come altre centinaia di imprese abruzzesi, beneficerà di questa misura - “siamo abituati a istituiti di credito che fanno l’esatto contrario, ci chiamano per ridurre o revocare le linee di credito, invece qui ci chiamano per aumentare la nostra capacità di produrre economia” .

Al 31 dicembre 2019 le oltre 800 imprese abruzzesi iscritte ad Abrex hanno effettuato acquisti e vendite per più di 10 milioni di euro, si tratta di una ricchezza che senza il Circuito non sarebbe stata generata e la decisione del CdA di aumentare del 20% le linee di credito creano le basi per sviluppare fino a 2 milioni di euro di economia locale.

“Siamo consapevoli del potenziale che il nostro Circuito rappresenta per l’economia della nostra regione, ancora di più nello scenario che gli economisti ci stanno rappresentando da qui ai prossimi mesi” - dichiara il presidente del CdA Abrex, Angelo D’Ottavio - “ora più che mai la rete, la collaborazione, l’economia locale e, aggiungo, l’economia sociale, devono svolgere un ruolo determinante per sostenere il sistema produttivo locale aiutare la ripresa”.

Dalla settimana prossima sarà possibile richiedere l’ampliamento della linea di credito per le imprese iscritte al Circuito, ma la stessa opportunità Abrex la offre alle imprese abruzzesi che non sono iscritte, ma vogliono utilizzare l’opportunità offerta anche a loro.

“Sulla scorta della strategia attuata” - conclude Angelo D’Ottavio - “con grande tempestività dal nostro socio Sardex SpA, il CdA ha deliberato nuove modalità per offrire alle imprese abruzzesi la possibilità di iscriversi in tempi rapidi e con facilità al nostro Circuito anche da remoto. Il contatto che prima era attuato dalla visita di un nostro consulente, oggi è diventata una video conferenza su Skype, WhatsApp o Zoom e l’iscrizione è tutta on line”.

Il mercato che il Circuito offre alle imprese non si limita al territorio regionale, ma grazie alla collaborazione con altre 12 regioni si apre a più di 10.000 imprese e un mercato complessivo che ha superato i 500 milioni di euro.

Le imprese abruzzesi interessate potranno utilizzare gli strumenti messi a disposizione da Abrex anche con il tramite delle Associazioni di categoria che hanno aderito al programma RipartiAmo Abruzzo e di quelle che entro il mese di Aprile lo faranno.