CORONAVIRUS: A VITERBO SEQUESTRATE 139 MASCHERINE, DA INIZIO EPIDEMIA GDF HA REQUISITO 60MILA PRODOTTI

Pubblicazione: 17 marzo 2020 alle ore 12:14

ROMA - La Guardia di Finanza di Viterbo ha sequestrato 139 mascherine non conformi ai requisiti di sicurezza e vendute al prezzo di 10 euro l'una. L'operazione arriva nell'ambito dei controlli intensificati sul territorio per arginare il fenomeno della vendita illegale di mascherine per il coronavirus.

Dall'inizio dell'epidemia, la Guardia di Finanza ha sequestrato in tutta Italia circa 60 mila prodotti tra medicinali, strumenti e apparecchi medicali, disinfettanti e prodotti per l'igiene. I sequestri hanno interessato tutta Italia, con prevalenza Lombardia, Piemonte, Campania e Puglia, e sono stati il frutto di attività investigative caratterizzate, anche, dal costante monitoraggio del web.