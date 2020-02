CORONAVIRUS: A RISCHIO 4,5 MILIARDI SPESA TURISTICA, INDAGINE DEMOSKOPIKA

Pubblicazione: 04 febbraio 2020 alle ore 13:09

ROMA - Nel 2020 l'emergenza coronavirus potrebbe generare un segno negativo per l'incoming turistico italiano, con una contrazione della spesa turistica di ben 4,5 miliardi di euro, pari a circa il 5% per cento del prodotto interno lordo del settore. Il 70% di questa, pari a 3,2 miliardi di euro, è concentrata in quattro sistemi turistici regionali: Veneto, Toscana, Lazio e Lombardia.

Lo rileva un'indagine Indagine dell'Istituto Demoskopika.