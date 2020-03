PAZIENTE RICOVERATO DOPO ESSERE RIENTRATO DA REGGIO EMILIA DOVE AVEVA PARTECIPATO A CORSO DI FORMAZIONE; NEL CAPOLUOGO PREOCCUPAZIONE IN SERATA RIENTRATA. ATTESI 8 TEST: 6 A PESCARA; RINVIATO REFERENDUM TAGLIO PARLAMENTARI CORONAVIRUS: IN ABRUZZO NOVE CONTAGI,

TRE SOSPETTI A L'AQUILA, A BREVE LA VERITA'

Pubblicazione: 05 marzo 2020 alle ore 20:06

L'AQUILA - Con i casi contagiati dal coronavirus arrivati a quota nove in Abruzzo, e con otto tamponi riferiti ad altrettanti casi sospetti, di cui sei a Pescara, è all’ospedale dell’Aquila che si sono vissuti momenti di preoccupazione, che nella serata di ieri si sono ridimensionati, per tre persone in osservazione alle quali sono stati effettuati i tamponi: due sono ricoverate al reparto di malattie infettive dell’ospedale del capoluogo di regione e una ad Avezzano.

Si tratta di tre pazienti, originari dell’Aquila, che hanno manifestato problemi respiratori dopo essere entrati a contatto con le regioni del nord.

Ogni dubbio verrà fugato nella giornata di oggi con i risultati dei test.

Intanto, ieri sono continuate riunioni fiume in tutta la regione con la governance sanitaria che ancora non si è strutturata definitivamente rispetto a questa emergenza.

Facendo un bilancio, l’ultimo caso positivo è quello di un 32enne dI Chieti di ritorno da Reggio Emilia, dove aveva partecipato a un corso di formazione.

Il giovane è stato ricoverato nel reparto di Malattie Infettive: il primo test a cui è stato sottoposto aveva dato un esito ambiguo; il secondo, eseguito all’Istituto Spallanzani di Roma, ha sciolto i dubbi. Si aggiunge al docente di Vasto, trovato positivo insieme alla sorella; all’intera famiglia di Brugherio, ricoverata al “Mazzini” di Teramo dove che sono stati accertati tutti e quattro i contagi; allo speleologo di San Giovanni Teatino e alla dottoressa lombarda, tirocinante, che si trova ancora nel reparto di Malattie Infettive del San Salvatore, all’Aquila, dove era tornata per sostenere l’esame di abilitazione professionale dopo aver frequentato il suo fidanzato, anche lui medico, originario di Bergamo e anche lui positivo.

La giovane è in condizioni in continuo miglioramento tanto che dovrebbe uscire dall’ospedale nei prossimi giorni.

IL PUNTO IN ABRUZZO



Sono 96 i test per il Covid 19 eseguiti dal laboratorio di riferimento regionale di Pescara dall'inizio dell'emergenza a oggi.

Di questi 77 sono risultati negativi, mentre altri 8 sono attualmente in corso.

Il numero dei pazienti risultati positivi al contagio si alza a 9, di cui 7 già confermati dal risultato delle controanalisi dell'Istituto Superiore di Sanità.

Sono tutti ricoverati NON in terapia intensiva.

La differenza tra il numero totale e quello degli esiti è legato al fatto che alcuni test sono stati eseguiti più volte sullo stesso paziente.

Complessivamente, infatti, i pazienti sottoposti a test nella nostra regione sono stati 89: 14 nella Asl Avezzano-Sulmona-L'Aquila, 9 nella Asl Lanciano-Vasto-Chieti, 52 nella Asl di Pescara e 14 nella Asl di Teramo.

Lo comunica il Servizio Prevenzione e Tutela della Salute della Regione.

15 POSTI LETTO NEL ''G8'', ASL L'AQUILA SI ATTIVA PER APRIRE STRUTTURA ENTRO UNA SETTIMANA

Creare un piccolo ospedale con una quindicina di posti letto da riservare a malati risultati positivi al Coronavirus nel cosiddetto G8, la struttura ospedaliera limitrofa al San Salvatore dell’Aquila, realizzata in occasione dell’evento mondiale che si è svolto all’Aquila nel luglio del 2009, successivamente al terremoto del 6 aprile 2009: tecnici ed operatori, su mandato del direttore generale della Asl provinciale, Roberto Testa, stanno lavorando nella struttura con l’obiettivo di aprire nel giro di una settimana.

Secondo quanto si è appreso, alcuni dei posti letto saranno provvisti di respiratori.

Il G8 integrerebbe l’azione del reparto Malattie infettive, diretto dal dottor Alessandro Grimaldi, nel quale sono disponibili dieci posti con stanze a pressione negativa: in un’ala vengono ricoverati i casi sospetti o conclamati, nell’altra prosegue l’attività ordinaria, naturalmente, vengono due percorsi assolutamente separati.

Inoltre, è stata allestita da poco una stanza con i macchinari per assistere i pazienti con grave insuffcienza respiratoria e per la diagnostica ecografica della polmonite.

Nella struttura sono previsti percorsi ad hoc per far arrivare i casi sospetti in assoluta sicurezza per gli stessi pazienti ed operatori.

Nei giorni scorsi sull’utilizzo della struttura erano sorte polemiche in seguito alla ipotesi di alloggiare nella struttura persone in quarantena.

Intanto, non è ancora stata attivata la tenda per il pre triage montata al di fuori del San Salvatore dell’Aquila.

Nella Asl dell’Aquila non sono arrivati un sufficiente numero di materiali e dispositivi di prevenzione, come mascherine, tute, guanti e occhiali.

IL PUNTO IN ITALIA

Sono 3.296 i malati per coronavirus in Italia, con un incremento di 590 persone in più rispetto a ieri e 148 i morti, 41 in più. I guariti sono 414, 138 in più rispetto a ieri.

Il nuovo dato è stato fornito dal commissario Angelo Borrelli nel corso della conferenza stampa alla Protezione Civile.

Dai dati della Protezione Civile emerge che sono 1.777 i malati in Lombardia, 658 in Emilia Romagna, 380 in Veneto, 106 in Piemonte, 120 nelle Marche, 45 in Campania, 21 in Liguria, 60 in Toscana, 41 nel Lazio, 21 in Friuli Venezia Giulia, 16 in Sicilia, 12 in Puglia, 8 in Abruzzo, 7 in Trentino, 7 in Molise, 9 in Umbria, 1 in provincia di Bolzano, 2 in Calabria, 2 in Sardegna, uno in Basilicata, e 2 Valle d'Aosta.

Le vittime sono 98 in Lombardia (25 in più di ieri), 30 in Emilia Romagna (+8), 10 in Veneto (+4), 4 nelle Marche, 3 in Liguria (+2) e uno in Puglia.

Complessivamente sono finora 3.858 i contagiati totali dal coronavirus, comprese le vittime e le persone guarite.

Quanto ai tamponi, ne sono stati eseguiti 32.362, dei quali oltre oltre 27mila in Lombardia, Emilia Romagna e Veneto.

"Non ci sono criticità nei nostri ospedali, compresi quelli della Lombardia che sono oberati di lavoro", ha detto il commissario Borrelli ribadendo che è già in atto "il piano di potenziamento delle terapie intensive e sub intensive".

CONTE, STANZIATI 7,5 MILIARDI PER FAMIGLIE E IMPRESE

"Abbiamo stanziato 7,5 miliardi a sostegno delle famiglie e delle imprese che stanno affrontando quest'emergenza".

Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi.

"Sono misure straordinarie e urgenti", aggiunge.

Si tratta di "risorse significative e ci consentono di fare fronte alle esigenze immediate" dell'emergenza.

Così il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri in conferenza stampa al termine del Cdm, ricordando che il nuovo decreto "non esaurisce gli interventi necessari: il governo è al lavoro per accelerare lo sblocco degli investimenti e il sostegno alla crescita".

UN MILIARDO PER LA SANITA'

Circa un miliardo per l'assunzione di nuovi medici e infermieri e per aumentare le dotazioni di attrezzature adeguate a fronteggiare l'emergenza Coronavirus.

Secondo quanto apprende l'Ansa a tanto ammonterebbero le risorse aggiuntive che il governo punta a destinare al Servizio sanitario nazionale con il nuovo decreto per contrastare gli effetti dell'epidemia.

SERVE IL CERTIFICATO MEDICO PER RIENTRARE A SCUOLA

Fino al prossimo 3 aprile, per le assenze per malattia superiori a 5 giorni, serve il certificato medico per poter rientrare a scuola.

La disposizione è valida per tutti, alunni e personale scolastico.

L'obbligo è stato ripristinato per tutti, su tutto il territorio nazionale, in deroga a qualsiasi altra disposizione.

Lo prevede il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri varato ieri.

SI VALUTA PROROGA STOP SCUOLE

Dopo aver deciso solo 24 ore fa la chiusura delle scuole fino al 15 marzo si sta valutando la possibilità di prorogare ulteriormente la sospensione.

"E' stata fatta una scelta di sospendere fino al 15 marzo - ha spiegato il presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli - con la possibilità di riconsiderare e rimodulare la scelta in base a quello che sarà lo scenario epidemiologico che verificheremo giorno per giorno".

E quindi "potrebbe configurarsi l'eventualità" di un allungamento dei tempi. Lo stesso Locatelli, assieme al presidente dell'Iss Brusaferro, è poi tornato sul parere del Comitato tecnico scientifico, che esprimeva dei dubbi in merito alla scelta. Ma non per la misura in sé, che è "coerente" ed è "un sacrifico che serve e che va fatto", con l'obiettivo "di ridurre la probabilità che il virus circoli tra le persone".

Quanto per "l'incertezza" dell'efficacia del provvedimento, sia perché ha una durata troppo breve sia perché non è possibile dal punto di vista scientifico dire se produrrà davvero effetti positivi in termini di contenimento del virus.

Anche il premier Conte ha confermato che quella di prolungare lo stop è una possibilità, anche se non è questo il momento di parlarne.

"Vedremo con l'avvicinarsi della scadenza, in questo momento non lo so neanche io, dobbiamo ragionare sempre nel segno dell'adeguatezza e della proporzionalità" dice.

Le priorità in questo momento sono altre: il decreto con le misure economiche innanzitutto ma anche quelle a favore delle famiglie che devono far fronte alla sospensione dell'attività scolastica, con l'ipotesi dei voucher per le baby sitter e di un congedo straordinario per uno dei genitori.

TRIBUNALI

E c'è poi il problema dei tribunali, con il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede che sta valutando la sospensione delle udienze non urgenti in tutte le zone del Paese in cui si manifestano esigenze sanitarie.

L'altra grande incognita è rappresentata dal sistema sanitario, che per ora tiene.

RINVIATO REFERENDUM TAGLIO PARLAMENTARI

Via libera del consiglio dei ministri al rinvio del referendum sul taglio dei parlamentari, previsto il 29 marzo, che si dovrà tenere tra il 10 e il 31 maggio.

Le scadenze sono imposte dalla legge del 1970 che regola i referendum Dopo il via libera della Cassazione alla legittimità della richiesta del referendum, la legge prevede che il governo abbia 60 giorni di tempo per convocare il Consiglio dei ministri che a sua volta debba fissare la data della Consultazione popolare.

Essendo stato dato il via libera dalla Cassazione il 23 gennaio scorso, ne consegue che il decisivo Consiglio dei ministri deve essere convocato entro e non oltre il 23 marzo.

La legge stabilisce quindi che l'esecutivo possa fissare la data del referendum in un giorno tra il cinquantesimo e il settantesimo giorno successivo.

Quindi la forbice è teoricamente molto ampia, visto che il Consiglio dei ministri decisivo potrebbe essere già domani come tra 14 giorni, e che in esso si potrebbe puntare ad una campagna più corta (50 giorni) o più lunga (70).

Le domeniche in gioco sono le quattro tra il 10 e il 31 maggio; ma il 17 sono fissate le elezioni regionali amministrative e il 31 i ballottaggi, e quindi se si puntasse a un election day sarebbero le date più probabili.

Se invece il coronavirus non mollasse la presa costringendo a rinviare anche le regionali a settembre, si dovrebbe ricorrere a un decreto per derogare la legge del 1970.