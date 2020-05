CORONAVIRUS: 758 I GUARITI, 45 IN PIU', SCENDE ANCORA NUMERO RICOVERATI

Pubblicazione: 02 maggio 2020 alle ore 15:27

L'AQUILA - Continua a crescere i numero dei pazienti guariti dal Coronavirus in Abruzzo, così come diminuisce il numero dei ricoverati.

Sono 758 i guariti, 45 in più rispetto a ieri, di cui 215 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati asintomatici e 543 che hanno cioè risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi.

Ad oggi 303 pazienti, 6 in più rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva: 40 in provincia dell'Aquila, 108 in provincia di Chieti, 116 in provincia di Pescara e 39 in provincia di Teramo.

In terapia intensiva ci sono 16 ricoverati, numero invariato rispetto a ieri: 3 in provincia dell'Aquila, 2 in provincia di Chieti, 4 in provincia di Pescara e 7 in provincia di Teramo.

Gli altri 1.560 (-38 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl: 78 in provincia dell'Aquila, 485 in provincia di Chieti, 761 in provincia di Pescara e 236 in provincia di Teramo.