CORONAVIRUS: 66 NUOVI CASI IN ABRUZZO, 26 ALLA ASL DELL'AQUILA, 23 A PESCARA, 12 A CHIETI E 5 A TERAMO

Pubblicazione: 03 aprile 2020 alle ore 15:42

PESCARA - Cresce ancora il numero di positivi al Coronavirus in Abruzzo dove, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 66 casi in più, per un totale di 1.563 dall'inizio dell'emergenza.

Dei 66 casi positivi al Covid 19 registrati oggi, 26 fanno riferimento alla Asl Avezzano-Sulmona-L'Aquila, 12 alla Asl Lanciano-Vasto-Chieti, 23 alla Asl di Pescara e 5 alla Asl di Teramo.

Del totale dei casi positivi, 166 si riferiscono alla Asl Avezzano-Sulmona-L'Aquila, 310 alla Asl Lanciano-Vasto-Chieti, 669 alla Asl di Pescara e 418 alla Asl di Teramo.