CORONAVIRUS: 64% PAZIENTI ABRUZZO A PESCARA, RISCHIO COLLASSO

Pubblicazione: 19 marzo 2020 alle ore 14:03

PESCARA - "Al momento in Abruzzo ci sono 347 casi positivi, 70 in più in una sola notte. Maglia nera alla Asl di Pescara, dove sono 170 i pazienti ospedalizzati, di cui 24 a Penne (Pescara). Ventiquattro le persone intubate. Il 64% del totale regionale dei pazienti ricoverati pesa sulla Asl di Pescara, un trend che ci aspettavamo".

Cosi il referente regionale per le maxi emergenze, Alberto Albani, a capo dell'unità di crisi della Regione Abruzzo, nel corso di una conferenza stampa.

"La situazione - aggiunge - è estremamente pesante e nei prossimi giorni non ci sarà un calo, ma un aumento di positività. Non nascondo la mia preoccupazione. Se la curva continua ad aumentare ci sarà un momento in cui non potremo garantire l'assistenza a tutti i pazienti".