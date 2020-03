CORONAVIRUS: 47 SINDACI ABRUZZESI CHIEDONO ''ZONA ROSSA''

Pubblicazione: 17 marzo 2020 alle ore 20:34

TERAMO - I 47 sindaci della provincia di Teramo hanno inviato una lettera al presidente della Regione Abruzzo, al prefetto di Teramo e al ministro per gli Affari regionali, con la richiesta dell'istituzione di una zona di protezione speciale nell'area del Valfino.

La lettera, spiegano i primi cittadini, è un "sostegno concreto al presidente Marco Marsilio per assumere la relativa decisione".

Nella missiva si fa esplicita richiesta "di un intervento istituzionale che consenta di arginare e bloccare il rischio di diffusione del contagio da e verso la zona" in questione e viene sottolineato come l'eventuale decisione, altro non sarebbe che il riconoscimento "sul piano 'strettamente sanitario' di un'emergenza eccezionale che ha colpito un'area che comprende più Comuni, su cui si deve intervenire con un atto forte che impedisca la propagazione e lo scambio del contagio con le zone limitrofe", considerato che il numero dei casi registrati e conclamati "può costituire un elemento di grave rischio sanitario per il territorio dell'intera provincia e non solo".

"Rischio incrementato, ovviamente, dall'elevato numero di attività produttive presenti e operanti nella zona con conseguente flusso quotidiano di lavoratori".

Da qui la richiesta "di adottare un'ordinanza regionale simile a quelle già adottate dalla Regione Emilia Romagna o dalla Campania che sono già operative".