A PESCARA 7 DECESSI IN 24 ORE; A L'AQUILA NESSUN NUOVO CONTAGIO, MA ALTRI TRENTA TAMPONI; ASL TERAMO: 33 CASI, 2 PAZIENTI DECEDUTI AD ATRI CORONAVIRUS: 450 POSITIVI IN ABRUZZO,

TRA VITTIME UNA 44ENNE, MAPPA DEL CONTAGIO

Pubblicazione: 21 marzo 2020 alle ore 13:18

L'AQUILA - Salgono a 450 i pazienti positivi al Coronavirus in Abruzzo, con l'ultimo bollettino che registra 17 morti, numeri cresciuti vertiginosamente nelle ultime ore, con i decessi più che raddoppiati rispetto a due giorni fa.

Dai dati, basati sui test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, anche attraverso l'Istituto Zooprofilattico di Teramo, emergono 65 nuovi casi rispetto a ieri, quando è stato registrato un picco di 122 positivi, un record per la regione.

Dei 65 casi registrati oggi, 4 fanno riferimento alla Asl Avezzano-Sulmona-L'Aquila, 11 alla Asl Lanciano-Vasto-Chieti, 36 alla Asl di Pescara e 14 alla Asl di Teramo. Il dato riguarda la presa in carico dei pazienti e non coincide necessariamente con la loro residenza anagrafica, in quanto ci sono pazienti residenti in una provincia che sono in cura in una diversa Asl provinciale.

In totale 190 pazienti sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva (20 in provincia dell'Aquila, 35 in provincia di Chieti, 122 in provincia di Pescara e 13 in provincia di Teramo), 48 in terapia intensiva (4 in provincia dell'Aquila, 10 in provincia di Chieti, 23 in provincia di Pescara e 11 in provincia di Teramo), mentre gli altri 192 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl (5 in provincia dell'Aquila, 27 in provincia di Chieti, 108 in provincia di Pescara e 52 in provincia di Teramo).

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 17 pazienti deceduti: 2 uomini di Crecchio, un uomo e una donna di Ortona, un uomo e una donna di Pianella, una donna di Casoli, una donna di Paglieta, tre uomini di Castiglione Messer Raimondo, un uomo di Chieti, un uomo di Collecorvino, una donna di Montesilvano, un uomo di Pescara, un uomo di Città Sant'Angelo e una donna di Guglionesi, in Molise (spetterà in ogni caso all'Istituto Superiore di sanità attribuire le morti al Coronavirus, in quanto si tratta di persone già affette da patologie pregresse); 8 pazienti clinicamente guariti (che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati asintomatici); 2 guariti (che hanno cioè risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi).

Il totale potrebbe essere differente, in quanto alcuni dei pazienti clinicamente guariti sono ancora in isolamento domiciliare.

Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 2.695 test, di cui 1606 sono risultati negativi.

La differenza tra il numero dei test eseguiti e gli esiti, è legato al fatto che più test vengono effettuati sullo stesso paziente. Nel totale viene considerato anche il numero degli esami presi in carico e tuttora in corso.

Dei casi positivi, 30 si riferiscono alla Asl Avezzano-Sulmona-L'Aquila, 80 alla Asl Lanciano-Vasto-Chieti, 259 alla Asl di Pescara e 81 alla Asl di Teramo.

Va precisato che il numero elevato di casi registrati a Pescara è anche legato al fatto che al Santo Spirito accedono pazienti provenienti anche da altre aree della regione.

Lo comunica il Servizio Prevenzione e Tutela della Salute della Regione.

ASL TERAMO: 33 CASI POSITIVI, 2 PAZIENTI DECEDUTI AD ATRI

Alle ore 9 di questa mattina, alla Asl di Teramo i pazienti ricoverati positivi al Covid-19 sono 33.

È quanto si legge nell'aggiornamento del bollettino medico della Asl teramana.

Di questi, 10 sono ricoverati in Malattie Infettive, 3 sono in Rianimazione Covid a Teramo, 17 sono ricoverati nei Reparti Covid dell’Ospedale di Atri e 3 in Rianimazione sempre ad Atri.

Due pazienti che erano ricoverati nella Rianimazione di Atri, sono deceduti.

A PESCARA 7 MORTI IN 24 ORE, ANCHE UNA 44ENNE

Sette persone ricoverate nei reparti dedicati ai pazienti Covid-19 sono morte nelle ultime 24 ore all'ospedale di Pescara.

Si tratta di pazienti residenti sia nel capoluogo adriatico sia in provincia.

Tra questi anche una 44enne di Pianella (Pescara) che, secondo quanto si apprende, non aveva altre patologie.

La donna, che è stata ricoverata in ospedale una settimana circa, si occupava di assistere un 68enne risultato positivo al coronavirus solo dopo il decesso, avvenuto una decina di giorni fa.

Tra le altre vittime vi sono poi un 90enne di Pescara, una 81enne di Montesilvano 81enne e una 88enne di Collecorvino e un anziano di Città Sant'Angelo, che era già ricoverato in ospedale per altre patologie.