Pubblicazione: 05 maggio 2020 alle ore 16:43

L'AQUILA - Sono 25 i nuovi casi di coronavirus accertati in Abruzzo nelle ultime ore. Di questi, 24 fanno riferimento solo alla Asl di Pescara, provincia più colpita del centro Sud Italia.

Il totale regionale sale così a quota 3.025.

Tre i decessi più recenti: il bilancio delle vittime arriva a 335.

I nuovi casi, accertati con i test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, dall'Istituto Zooprofilattico di Teramo e dall'Università di Chieti, sono emersi dall'analisi di 822 tamponi analizzati: è risultato positivo il 3% dei campioni.

Ieri i positivi erano stati quattro su un totale di 997 tamponi (0,4%). Del totale dei casi positivi, 242 si riferiscono alla Asl Avezzano Sulmona L'Aquila (invariato), 767 alla Asl Lanciano Vasto Chieti (+1), 1.375 alla Asl di Pescara (+24) e 641 alla Asl di Teramo (invariato).

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 335 pazienti deceduti (+3): i nuovi decessi riguardano una 89enne di Cepagatti (Pescara), un 88enne di Pescara e un 80enne di Montesilvano (Pescara). In costante aumento i guariti, che sono 881 (+50): 228 pazienti da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid-19 sono diventati asintomatici e 653 quelli che hanno risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi.

Del totale dei pazienti, 289 (-12) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva e undici (-4) in terapia intensiva, mentre gli altri 1.509 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 42.489 test, di cui 37.263 sono risultati negativi.