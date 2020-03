CORONAVIRUS: 11.591 MORTI IN ITALIA, SUPERATI 100MILA CONTAGI MA OLTRE 14MILA GUARITI, 1.590 IN PIU'

Pubblicazione: 30 marzo 2020 alle ore 18:26

ROMA - L'Italia supera i centomila contagiati dal coronavirus.

A 40 giorni dalla scoperta del "paziente uno" - il 38enne di Codogno - il numero di coloro che hanno contratto il virus, comprese le vittime e i guariti, è di 101.739.

Le vittime sono 11.591, con un aumento rispetto a ieri di 812. Domenica l'aumento era stato di 756.

Ma c'è un altro dato significativo: sono 14.620 le persone guarite, 1.590 in più di ieri. E' l'incremento più alto dall'inizio dell'emergenza. Ieri l'aumento dei guariti era stato di 646.

Ad oggi sono complessivamente 75.528 i malati, con un incremento rispetto a ieri di 1.648. Domenica l'incremento era stato di 3.815, più del doppio.

I malati ricoverati in terapia intensiva sono 3.981, 75 in più rispetto a ieri. Di questi, 1.330 sono in Lombardia, con un incremento rispetto a ieri di soli due pazienti. Dei 75.528 malati complessivi, 27.795 sono poi ricoverati con sintomi e 43.752 sono quelli in isolamento domiciliare.

Dai dati della Protezione civile emerge che sono 25.006 i malati in Lombardia (-386 rispetto a ieri), 10.766 in Emilia-Romagna (+231) 7.564 in Veneto (+313), 7.655 in Piemonte (+387), 3.251 nelle Marche (+91), 4.050 in Toscana (+264), 2.383 in Liguria (+104), 2.497 nel Lazio (+135), 1.739 in Campania (+183), 1.109 in Friuli Venezia Giulia (-32), 1.357 in Trentino (+64), 1.098 in provincia di Bolzano (+64), 1.585 in Puglia (+153), 1.408 in Sicilia (+78), 1.169 in Abruzzo (+0), 834 in Umbria (-63), 518 in Valle d'Aosta (-21), 622 in Sardegna (+40), 602 in Calabria (+25), 107 in Molise (+7), 208 in Basilicata (+11). Quanto alle vittime, se ne registrano 6.818 in Lombardia (+458), 1.538 in Emilia-Romagna (+95), 413 in Veneto (+21), 749 in Piemonte (+65), 417 nelle Marche (+31), 231 in Toscana (+16), 397 in Liguria (+20), 125 in Campania (+8), 150 nel Lazio (+14), 107 in Friuli Venezia Giulia (+9), 91 in Puglia (+5), 74 in provincia di Bolzano (+10), 76 in Sicilia (+11), 102 in Abruzzo (+14), 33 in Umbria (+2), 50 in Valle d'Aosta (+7), 147 in Trentino (+18), 31 in Calabria (+6), 28 in Sardegna (+1), 9 in Molise (+0), 5 in Basilicata (+1). I tamponi complessivi sono 477.359, dei quali oltre 261mila in Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.