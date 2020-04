PER LA PRIMA VOLTA DIMINUZIONE IMPORTANTE ANCHE A PESCARA; L'AQUILA SI CONFERMA PROVINCIA MENO COLPITA; DIRETTORE MALATTIE INFETTIVE CHIETI, ''NON ABBASSARE LA GUARDIA ADESSO'' CORONAVIRUS: 1.436 CASI IN ABRUZZO, 35 IN PIU', PER IL TERZO GIORNO CALANO CONTAGI

Pubblicazione: 01 aprile 2020 alle ore 15:44

PESCARA - Per il terzo giorno consecutivo cala il numero dei contagi da Coronavirus in Abruzzo dove, dall'inizio dell'emergenza, sono stati registrati 1.436 casi positivi: rispetto a ieri l'aumento è di 35 nuovi casi.

Drammatico il numero dei decessi ma comunque contenuto rispetto alla grave ondata che ha investito altre regioni italiane: sono 123 le persone morte, 8 in più rispetto a ieri, alcuni decessi però sono avvenuti nei giorni scorsi ma la positività al virus è arrivata oggi.

Ci sono poi 91 pazienti clinicamente guariti, cioè che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati asintomatici, e 11 guariti che hanno risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi.

Nessuna impennata di pazienti in terapia intensiva, il numero resta stabile a 71, e per quanto riguarda le Asl è ancora una volta quella Aquilana a registrare meno casi e, per la prima volta dall'inizio dell'emergenza anche a Pescara si comincia a respirare: dei 35 casi positivi registrati oggi, 6 fanno riferimento alla Asl Avezzano-Sulmona-L'Aquila, 11 alla Asl Lanciano-Vasto-Chieti, 9 alla Asl di Pescara e 9 alla Asl di Teramo.

Del totale dei casi positivi, 128 si riferiscono alla Asl Avezzano-Sulmona-L'Aquila, 292 alla Asl Lanciano-Vasto-Chieti, 631 alla Asl di Pescara e 385 alla Asl di Teramo.

I NUMERI

342 pazienti sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva (40 in provincia dell'Aquila, 80 in provincia di Chieti, 134 in provincia di Pescara e 88 in provincia di Teramo), 71 in terapia intensiva (13 in provincia dell'Aquila, 16 in provincia di Chieti, 31 in provincia di Pescara e 11 in provincia di Teramo), mentre gli altri 798 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl (60 in provincia dell'Aquila, 144 in provincia di Chieti, 350 in provincia di Pescara e 244 in provincia di Teramo).

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 123 pazienti deceduti: i nuovi decessi (alcuni dei quali avvenuti nei giorni scorsi, ma la cui positività al virus è arrivata oggi) riguardano un 80enne di Cermignano, una 99enne e un 93enne di Pescara, una 92enne di Cappelle sul Tavo, una 78enne di Vasto, una 82enne di Avezzano, un 90enne di Rocca San Giovanni e un 74enne di cui non stata resa nota la residenza (spetterà in ogni caso all'Istituto Superiore di sanità attribuire le morti al Coronavirus, in quanto si tratta di persone che potrebbero già essere state affette da patologie pregresse);

Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 9610 test, di cui 5822 sono risultati negativi.

La differenza tra il numero dei test eseguiti e gli esiti, è legato al fatto che più test vengono effettuati sullo stesso paziente. Nel totale viene considerato anche il numero degli esami presi in carico e tuttora in corso.

Il dato riguarda la presa in carico dei pazienti e non coincide necessariamente con la loro residenza anagrafica, in quanto ci sono pazienti residenti in una provincia che sono in cura in una diversa Asl provinciale.

Inoltre, per ragioni cliniche, ci sono pazienti che sono stati trasferiti da un ospedale all'altro, anche in presidi di Asl differenti.

DIRETTORE MALATTIE INFETTIVE CHIETI, ''NON ABBASSARE LA GUARDIA ADESSO''

Sebbene sembra intravedersi un "ridimensionamento del fenomeno epidemico non bisogna abbassare la guardia".

Anzi, fino a che non "avremo un vaccino e la popolazione non avrà acquisito una immunità di gregge il problema potrà ripresentarsi in forma sporadica".

E' il parere di Jacopo Vecchiet, direttore della Clinica malattie infettive del policlinico di Chieti e componente del Comitato tecnico-scientifico, istituito dalla Giunta regionale, che anticipa alla redazione di "Sos Coronavirus" un possibile scenario dopo l'emergenza pandemica.

"Se le dinamiche circolatorie del virus ripercorreranno le dinamiche dei virus influenzali non è da escludere che dopo il periodo di silenzia, nella fase tipica influenzale possano esserci delle riaccenzioni. Allora dovremo essere molto attenti e molto bravi a non creare focolai ospedalieri".

Secondo Vecchiet "la sfida si va modificando in una forma diversa, mi auguro di minor impatto numerico ma forse non meno complicata e complessa".

Sul punto della sperimentazione dei farmaci, Vecchiet assicura che stanno dando dei risultati: "Quello che abbiamo imparato a conoscere è che il virus determina un danno di tipo infiammatorio ai polmoni, pertanto se noi riusciamo ad intervenire prima che si accenda la tempesta infiammatoria otterremo dai farmaci risultati ancora migliori".

ALTRI 4 PAZIENTI DIMESSI DA CHIETI, FUNZIONANO FARMACI INNOVATIVI

Quattro pazienti sono stati dimessi nelle ultime 24 ore dalla Clinica di Malattie infettive dell’Ospedale di Chieti.

Ieri sono tornati a casa due uomini di 50 anni di età, trattati con il Tocilizumab, che contiene molecole già impiegate nella cura dell’artrite reumatoide.

Nei giorni scorsi un altro paziente aveva potuto lasciare il reparto proprio grazie all’uso di questo farmaco. Altre due persone sono state dimesse oggi: una signora di 62 anni e un uomo di 87 anni, trattati con Idrossiclorochina, indicata nel trattamento dell’artrite reumatoide, e con il Lopinavir, già utilizzato nelle infezioni da Hiv.

"La nostra esperienza, per quanto limitata, conferma quanto presente in letteratura - spiega Vecchiet - appare ormai evidente che l’inizio della terapia in fasi precoci evita la progressione della malattia che può anche portare a forme gravissime di insufficienza respiratoria. I due pazienti dimessi ieri, ad esempio, uno dei quali era in condizioni particolarmente compromesse al punto da essere stato trattato per alcuni giorni con la ventilazione assistita, sono arrivati in ospedale nelle prime fasi della malattia: abbiamo potuto somministrare il Tocilizumab al momento giusto, con il risultato di una maggiore efficacia del trattamento".

Sono 14 oggi le persone in cura nel reparto di Malattie infettive del “”SS. Annunziata”: i posti lasciati liberi sono stati subito occupati da nuovi pazienti.

Altri 20 si trovano in Terapia intensiva, 14 nella Pneumologia subintensiva, 3 nella Cardiologia subintensiva e 105 a Medicina, per un totale di 156 pazienti ricoverati nell’area Covid dell’Ospedale di Chieti. Una settimana fa, il 25 marzo, erano in tutto 119.

Nell’unità operativa di Malattie infettive a Vasto oggi sono ricoverati 11 pazienti.

Una Tac 64 strati, 80 infermieri e 20 medici per 140 posti letto: questi i numeri del Covid Hospital di Atessa, alla vigilia dell’apertura.

COVID HOSPITAL ATESSA: AL VIA RECLUTAMENTO PERSONALE, IN ARRIVO TAC 64 STRATI

Sono in corso i colloqui per la selezione del personale da destinare al presidio, che sarà strettamente collegato all’Hub di Chieti e in rete anche con Vasto.

Nel rispetto delle indicazioni espresse dal Dipartimento Salute della Regione Abruzzo, ad Atessa saranno accolti i pazienti paucisintomatici che non necessitano di assistenza intensiva: in particolare è destinata a pazienti che hanno già iniziato il percorso di cura a Chieti e Vasto e che secondo parere clinico, non potendo essere dimessi, hanno ancora la necessità di essere ricoverati in una struttura per proseguire la cura fino a guarigione completa.

I ricoveri ad Atessa saranno quindi gestiti dagli ospedali Hub, per consentire a questi di liberare posti letto a maggiore intensità di cura per i pazienti più gravi.

E’ stato inoltre disposto il noleggio per un anno di una Tac 64 strati, che sarà collegata con la rete radiologica aziendale. Alla scadenza del contratto, sarà valutata la possibilità di procedere a un riscatto per l’acquisizione definitiva.

La dotazione tecnologica, così come gli interventi di adeguamento, sono stati resi possibili grazie al sostegno poderoso offerto dalla grande, piccola e media impresa poiché, com’è noto, il Covid Hospital di Atessa è stato finanziato da un gruppo di imprenditori del territorio, Confindustria, Ance, Camera di Commercio, tutte dell’area Chieti-Pescara.

“L’aiuto degli imprenditori è stato ed è tuttora prezioso - sottolinea il Direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti, Thomas Schael - e ci ha permesso di strutturare una funzionale rete Covid nella nostra Azienda. Hanno dimostrato un grande senso di responsabilità sociale e attenzione al territorio, comprendendo la nostra necessità di ampliare e differenziare i posti letto destinati ai malati di Coronavirus”.

Vista la vocazione Covid data al “San Camillo de Lellis”, sono state temporaneamente trasferite presso il Presidio territoriale di assistenza di Casoli le attività distrettuali e la continuità assistenziale; per le prestazioni del Pronto soccorso, anch’esse temporaneamente sospese, i cittadini del comprensorio possono fare riferimento a Vasto, per i sospetti Covid, e a Lanciano per tutte le altre patologie.

Tale assetto resterà valido fino al perdurare dell’emergenza Covid.

La struttura avrà un responsabile, individuato dal Direttore del Dipartimento di Medicina, il quale potrà anche disporre il trasferimento in struttura a più alta intensità di pazienti che dovessero aggravarsi.

128 CASI IN PROVINCIA DELL'AQUILA, 6 GUARITI E 9 DECEDUTI DA INIZIO EMERGENZA

Sono 128 i casi positivi al Covid-19 presenti in provincia dell'Aquila, di cui 40 ricoverati non in terapia intensiva (3 ricoverati in altra Asl), 13 in terapia intensiva e 60 in isolamento domiciliare (di cui 1 in altra Asl).

Dall'inizio dell'emergenza, sono complessivamente 6 i guariti e 9 i deceduti (4 provenienti da altra Asl).

Lo rendono noto il direttore generale della Asl 1 Avezzano, Sulmona, L'Aquila, Roberto Testa, e il sindaco dell'Aquila e presidente del comitato ristretto dei sindaci della Asl, Pierluigi Biondi.

Dei positivi Covid-19 finora registrati 22 sono dell'Aquilano (4 ricoverati non in terapia intensiva, 1 terapia intensiva, 15 in isolamento domiciliare, di cui uno in altra Asl, e 2 guariti), 68 della Marsica (19 ricoverati non in terapia intensiva, di cui 2 in altra Asl, 1 in terapia intensiva, 40 in isolamento domiciliare, 4 guariti e 4 deceduti), 7 dell'area Peligna (5 ricoverati non in terapia intensiva e 2 in isolamento domiciliare), 8 dell’area Sangrina (3 ricoverati non in terapia intensiva, 1 ricoverato in terapia intensiva, 3 in isolamento domiciliare e 1 deceduto) e 23 di altra Asl (9 ricoverati non in terapia intensiva, 10 in terapia intensiva e 4 deceduti).

In sorveglianza attiva ci sono complessivamente 623 persone, di cui 313 dell'Aquilano, 257 della Marsica e 53 dell'area Peligno-Sangrina.

In sorveglianza passiva ci sono complessivamente 180persone, di cui 7 dell'Aquilano, 117 della Marsica e 56 dell'area Peligno-Sangrina.