CORECOM: NEO PRESIDENTE LA RANA INCONTRA SOSPIRI, ''PIENA COLLABORAZIONE''

Pubblicazione: 10 gennaio 2020 alle ore 16:27

L'AQUILA - Visita istituzionale oggi del neo presidente del Corecom Abruzzo Giuseppe La Rana al presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri.

"La visita – ha detto il presidente Sospiri - è stata l’occasione per congratularmi con il dottor La Rana per la nomina e soprattutto per fare il punto circa il lavoro che lo attende alla guida di un Ente, il Corecom, di assoluto prestigio, ma anche fortemente impegnativo, che ha competenza a tutto tondo sul settore delle Comunicazioni, e, in primis, sulla difesa del cittadino-utente-consumatore".

"Con il presidente uscente Filippo Lucci sono stati raggiunti importanti risultati, ma tanti appuntamenti attendono ancora il Corecom, a partire dalle innovazioni normative sempre più stringenti su tematiche come la privacy e la tutela dei più giovani".

"Al neo presidente La Rana abbiamo dunque garantito la piena disponibilità e collaborazione degli uffici della Presidenza del Consiglio".