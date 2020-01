FINISCE VACATIO E PARALISI ORGANISMO REGIONALE MARSILIO E SOSPIRI SCELGONO 33ENNE DI VASTO FIGLIO MAGISTRATO CORECOM ABRUZZO: GIUSEPPE LA RANA NOMINATO PRESIDENTE IN QUOTA LEGA

Pubblicazione: 08 gennaio 2020 alle ore 15:35

L'AQUILA - E' Giuseppe La Rana, 33 anni direttore dell’associazione di imprese Assovasto, il nuovo presidente del Corecom, organismo regionale, che si occupa di telecomunicazioni e contenziosi tra cittadini e compagnie telefoniche.

A nominarlo, scegliendolo tra i 15 candidati che hanno partecipato al bando, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, di intesa con il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri.

A sostenere la cadidatura di La Rana la Lega, prima forza di maggioranza con 10 consiglieri e 4 assessori, nella logica dello spoils system.

Originario di Atessa, avvocato iscritto all’Ordine dei Giornalisti (elenco pubblicisti), Giuseppe La Rana è attualmente presidente di AssoVasto, associazione di imprese del Vastese. E' figlio del magistrato Antonio La Rana, per anni sostituto procuratore della repubblica a Vasto, ed è stato in passato coordinatore cittadino di Futuro e Libertà.

Il Corecom in attesa del nuovo presidente è in una drammatica situazione di stallo, da quando è scaduto a inizio settembre, il mandato di Filippo Lucci.

La Rana resterà in carica, con compenso di 1.700 euro netti al mese, non 5 anni, ma solo uno, fino al 20 ottobre 2020, al fine di allineare il mandato presidenziale con quello dei due componenti che scadono in quella data. Poi andrà fatto un nuovo bando per tutta la terna.